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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 23/8/2016

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على الصعيد المهنى..

لا تفكر فيما رحل عنك الفرص قادمة والأمور ستتحسن سريعاً، لكن عليك الانتظار حتى يحين الوقت إثبات نفسك فى العمل الجديد، أفكارك الجديدة تساعدك على تحقيق مكانة جديدة فى العمل، لا يمكن أن تتعامل مع النوع الجديد من المهن إلا بعد أن تكون ملم بجميع أسرارها.

على الصعيد العاطفى..

الغيرة العنيفة تجعلك أكثر عرضة للمشكلات مع الحبيب، لا تنتظر حتى تتراكم المشكلات بينكم وتجد نفسك فى حالة دائمة للدافع عن نفسك وتبرير العديد من المواقف، الوقت حالياً يسمح لعقد جلسة رومانسية تعتذر فيها عن اخطائك السابقة بحق الحبيب وتفتحا معاً صفحة جديدة.

على الصعيد الصحى

انتقى الخضروات والفاكهة التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة لتساعدك على فقدان وزنك بشكل طبيعى، دون أن تلجأ إلى تناول المستحضرات العلاجية الخاصة بالتخسيس، لا تعتمد على هذا الأسلوب قبل أن تستشير الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الارتباك الفكرى بسبب التحاقه بعمل جديد دون أن يكون على دراية بكافة تفاصيله، الأمور المالية فى طريقها للتحسن، والأوضاع العاطفية ستستقر قريباً.


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مصر 365

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