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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 23 /8/2016

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على الصعيد المهنى..

عدم السماح بدخول الظنون السيئة بينك وبين شريكك فى العمل سيؤثر على خط سير العمل بشكل عام، وسيجعلها تسير بشكل إيجابى ، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وتعتقد أن الجميع عليه عليه أن يتعامل بروح الفريق الواحد ، حاول أنتستمر هكذا.

 

على الصعيد العاطفى..

السلبية وعدم القدرة على اتخاذ القرار لم يصبحوا أكبر مشكلاتك، تتصرف مع شريك حياتك بطريقة تفتقد إلى الجزء الرومانسى والتفاهم، تزايد المشكلات يزيد استمرار العلاقة صعوبة، ويضعك أمامك عدد من الاحتمالات التى لا تقوى على تنفيذها، مثل انتهاء العلاقة.

 

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية التى يصدرها البعض،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تأخذ كثير من تركيزه الذهنى وتتسبب له فى احترام الكثير من زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.


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مصر 365

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