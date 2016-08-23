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إبراهيموفيتش: أحتاج لكارهين جدد

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إبراهيموفيتش: أحتاج لكارهين جدد إبراهيموفيتش: أحتاج لكارهين جدد

ربما لم يحتج إبراهيموفيتش 4 أهداف في 3 مباريات مع مانشستر يونايتد حتى يصبح معشوقا للجماهير في أولد ترافورد فمنذ اللحظة الأولى وهو كذلك.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان حقق مبيعات قمصان تاريخية للشياطين الحمر.

هذا الأمر لم يمنع زلاتان من الاحتفاء بجماهيره الجديدة إذ نشر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها "أحتاج لكارهين جدد، الكارهون القدامى أصبحوا الآن جماهيري".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش الذي انتقل للدوري الإنجليزي لخوض تجربته الأولى هناك استطاع التتويج بجميع بطولات الدوري التي لعب فيها هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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