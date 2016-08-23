«مباحث التموين» تضبط لحوم منتهية الصلاحية في عدد من المحال بأسوان

مراسل «ONA»

تمكنت حملة من مباحث التموين بأسوان من ضبط كميات كبيرة من الكبدة والسجق والأسماك منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الأدمى فى أكثر من محال تجارية، وتم تحرير محاضر لأصحابها.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ( 3 ) كيس سجق شرقي، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحل المدعو «م.ث.ح» (28 سنة)، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم أول أسوان، ومقيم بذات العنوان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 10431 / 2016 م ) جنح قسم أول أسوان .

وواصلت الحملة مهامها، حيث تم ضبط المدعو «ع. م . ح» (35 سنة) مدير مسئول بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم أول أسوان ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، لعرضه كمية من «السجق – بوفتيك – لحم مفروم – ممبار محشي – سمك بوري مجمد سمك فيليه بلطي – مخ» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 10433 / 2016 م ) جنح قسم أول أسوان، كما تم ضبط المدعو «ك. ن . ت» ( 27 سنة) مدير مسئول سوبر ماركت بدائرة قسم أول أسوان ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، لعرضه عدد ( 20 ) طبق كبده مجمدة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 10434/ 2016 م ) جنح قسم أول أسوان.