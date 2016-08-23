محافظ الوادي الجديد يناقش آليات بدء الدراسة بقسمي الإعلام والآثار بالمحافظة

ناقش اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سيف صالح وكيل كليه الآداب بالوادي الجديد، وبعض من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، آليات بدء الدراسه بقسمي الإعلام والآثاربكليه الأداب بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، انه سوف يتم بدء الدراسة بالقسمين مع بداية العام الدراسي القادم 2016 / 2017، ووجه المحافظ بسرعة تجهيز قاعات المحاضرات للطلاب.

ووافق المحافظ، على تلبية جميع الاحتياجات والطلبات والتي كان منها توفير ووحدتين سكنيتين لاستخدامهما كاستراحات، وسكن لأعضاء هيئة التدريس، وتذاكر طيران للحضور لإلقاء المحاضرات والعودة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة على استعداد تام لتلبية أي مطالب أخرى من أجل بدء الدراسة بهذه الأقسام خلال العام الدراسي القادم 2016 / 2017.