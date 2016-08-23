بالصور..محافظ الوادى الجديد يناقش آليات فتح فصول للمكفوفين بالمحافظة

عقد مساء اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد، وبعض من الجهاز التنفيذي، ومسؤلى جمعية نور البصيره للمكفوفين بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الدراسية المتكاملة لأبنائها متحدى الإعاقة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع وضع آليات البدء الفوري في إعداد وفتح فصول للمكفوفين بالمحافظة، ووجه بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بأعداد المكفوفين بالمحافظة، وأعمارهم ودراسة الفراغات التي تصلح بجميع مدن المحافظة، لإقامه فصول للمكفوفين، وإعداد كوادر وطاقم عمل التدريس والتدريب، الذين سوف يتم تكليفهم بالعمل بفصول المكفوفين بالمحافظة.