وزير المالية: الوديعة الإماراتية ستعظم الاحتياطى النقدى للدولار

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوديعة الإماراتية تعظم من الاحتياطى النقدى للدولار فى البنك المركزى، وسوف تساعد فى سد الفجوة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

وفى سياق آخر، أكد "الجارحى" فى حواره ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع على قناة "on tv" مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن فرص نمو الاقتصاد المصرى بنسب كبيرة موجودة بقوة بسبب الاهتمام بالبنية التحتية.

وأشار وزير المالية، إلى أن ضريبة القيمة المضافة بديلة للضريبة العامة على المبيعات، وليست أمرًا جديدًا، وستعالج سلبيات الضريبة العامة.