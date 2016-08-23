6 عادات خاطئة تقوم بها السيدات داخل مطابخهن تؤدى للإصابة بأمراض خطيرة

تقع بعض الأمهات فى أخطاء أثناء تحضيرها للطعام، ولا تتوقع أن تؤدى هذه الأخطاء تؤدى إلى أمراض خطيرة كالسرطان، وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأخطاء التى تحدث فى المطبخ تؤدى للإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت د. علا: "هناك بعض العادات التى تقوم بها الأم أثناء تحضيرها للطعام وتعتقد أنها لم ترتكب أخطاء، ولكن فى حقيقة الأمر هذه العادات تكون هى بداية ظهور الأمراض بين أفراد الأسرة، ومن هذه العادات:

1. تقطيع السلطة بأحجام صغيرة للغاية، وذلك يسبب فقدها الفيتامينات التى تحتوى عليها نتيجة تعرضها للجو، وهو ما يجعلها بلا فائدة عن تناولها.

2. حفظ الأطعمة بأوانٍ معدنية فى الثلاجة، مما يؤدى إلى تفاعلها وتكوين مركبات ضارة على الصحة لذا يفضل حفظ الأطعمة بأوانٍ زجاجية فى الثلاجة.

3. عند إذابة اللحوم من الثلج توضع فى الماء مما ينتج عنه إذابة بعض المواد الغذائية فى الماء، وبذلك تفقد اللحوم بعضا من القيمة الغذائية.

4. استخدام زيت القلى لأكثر من ثلاث مرات، لأن الزيت يتكون فيه مواد مؤكسدة تضر الصحة وتسبب السرطان عندما تطول مدته استخدامه.

5. تسخين الخبز على نار الموقد مما يؤدى إلى تفاعل ثانى أكسيد الكربون الذى يضر بالصحة، ويفضل تسخين الخبز فى الفرن.

6. من أخطر العادات المتبعة أن نحفظ الطعام المعلب فى نفس العلبة التى بيع بها، مما يؤدى إلى أن تفاعل الطعام مع المعدن المكون لهذه العبوة، وأحيانا يؤدى إلى التسمم بدرجاته المختلفة، كما يؤدى أحيانا إلى الوفاة، لذلك علينا أن نتخلص من العبوة ونحفظ الطعام فى عبوة بلاستيكية.