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وكلاء جدد بكلية تمريض قناة السويس

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وكلاء جدد بكلية تمريض قناة السويس وكلاء جدد بكلية تمريض قناة السويس

>الإسماعيلية – جمال حراجى

اصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتعيين الدكتورة إيناس محمد محمود عبد الله الأستاذ المساعد بكلية التمريض وكيلا لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد إبراهيم أمين شعبان الأستاذ بكلية الزراعة للتجديد له وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود فرج محمود فرج موسى الأستاذ بكلية الزراعة وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 

القرارات جاءت بترشيح من الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض، والتى تقدمت بالتهنئة للوكلاء وسلمتهم قرارات رئيس الجامعة ونقلت لهم تهانيه.

 

 

 


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