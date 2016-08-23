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أحد مصابى "حادث مطروح": "لم أحصل على مبلغ التعويض.. وأعانى إصابات خطيرة"

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أحد مصابى "حادث مطروح": "لم أحصل على مبلغ التعويض.. وأعانى إصابات خطيرة" أحد مصابى "حادث مطروح": "لم أحصل على مبلغ التعويض.. وأعانى إصابات خطيرة"

>كتب محسن البديوى

كشف شريف ماهر، أحد مصابى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمطروح، الذى راح ضحيته 4 وأصيب 40 شخصاً، أنه لم يحصل على التعويض المالى المقدر بـ 6 آلاف جنيه.

وقال "ماهر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الناجين تعرضوا لإصابات خطيرة، لافتاً إلى أن الشركة المكلفة بدفع التعويضات منحته 500 جنيه فقط، ولم تمنحه باقى مبلغ التعويض.

وأشار شريف ماهر، إلى أنه يعانى إصابات خطيرة، ومصاب بخلع فى الكتف وشرخ فى القفص الصدرى وتجمع دموى على الرئة، وبحاجة لاستكمال العلاج.

 

 


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