«سحقت الحرب طفولتهم»..6 صور حُفرت فى ذاكرة التاريخ وصدمت العالم ..آخرهم من سوريا

كتب: أحمد أبو الحسن

مع تصاعد وتيرة العنف فى العالم فى السنوات الأخيرة، فى الحروب لا يمر يومًا ما إلا و أن نسمع عن الأطفال القتلى و الجرحى فى العالم بأكملة ولاكن هل يمكن أن ينقذوا من هذا العدوان و دوى الحروب و صوت الطيارات و الأسلحة و مناظر الدماء التى حفظتها آذانهم كل يوم على مر السنوات و العصور ولا يقتصر هذا على الأطفال العرب ولاكن أطفال العالم بأكملة يعانون هذة المعاناة أيضًا.

و من ناحيه آخرى ترى المؤسسات و المنظمات الإنسانية أن الأزمة ليست فى الوقت الحالى ولكن بعد مرور الزمن لأن هذا يؤثر على شخصية الإنسان و يصبح منفردًا بنفسة و لا يتكلم مع أحد ويصبح أنطوائى و لا يخطلت بالمجتمع و هذا من آثار الحرب التى عاشها و المشاهد التى عاشها فى صغرة .

حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، هناك حوالى 1 مليار طفل يعيشون فى مناطق يتواجد فيها صراعات، ومنهم ما يقارب 300 مليون طفل دون الخامسة من العمر، و اوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة اليونيسكو-UNISCO بأن حوالى 28.5 مليون طفل خارج المدارس بسبب الصراعات الموجودة، و ازاعت منظمة اليونيسيف-UNISAFE أن إحصائيات حروب العالم قتلت مليون طفل و يتمت مثلهم، وأصابت 4.5 مليون بالإعاقة،وشردت 12 مليون و عرضت 10 ملايين للإكتئاب و الصدمات النفسية، والجزء الأكبر من هذة الأرقام يقع فى بلدان العرب و المسلمين.

الطفل محمد الدرة الفلسطينى:

هى مأساة حدثت فى عام 2000 هو طفل اغتالته رصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلى وهو كان مختبىء فى حضن والده كما ظهر تخاذل العالم أمام القضية الفلسطينية و هذا يوضح مدى المأساة للشعب الفلسطينى آثناء الإحتلال الإسرائيلى و هذة الصورة هى من أبرز ما حدث خلال العديد من السنوات التى مرت على الإحتلال ولكن من المؤكد أن حدث كثير من هذة المواقف.

الطفلة الكولومبية أوميرا سانشيز:

لاقت صورة نشرتها وسائل الإعلام العالمية لطفلة كولومبية غارقة فى الطين و الوحل الكثير من التعاطف العالمى لمأساة طبيعية لم يتمكن أحد من تقديم يد العون أو المساعدة، و كانت مأساة هذة الطفلة شاهدًا على تقاسع العالم عن نجدتها آثناء بركان نيفادوا ديل رويز و فى اليوم الثانى تعرضت أوميرا لغرغرينا وارتفاع لدرجة الحرارة و فى اليوم الثالث من الحدث كانت تهلوس من شدة المرض حتى أنها قالت أنها لا تريد التأخر على المدرسة ثم توفت فى نفس اليوم.

الطفلة الصومالية والنسر:

سببت صورة تجمع طفلة صومالية على وشك الموت من الجوع مع نسر يبدو أنة جائع أيضًا يترقب الطفل ولكن الطفلة حينها كانت تريد الطعام وكانت متجهة إلى إحدى الأماكن التى توزع الطعام وبسبب هذة الصورة للطفلة الجائعة سلطت الضوء على مأساة هذا البلد الفقير الذى تضربة النزاعات، و تعد هذة الصورة الصادمة التى أثارت الرأى العام

الطفل إيلان الكردى:

أصبحت صورة الطفل إيلان الذى توفى غرقًا أثناء محاولة عائلتة الهروب من الحرب الدائرة فى سوريا جرحًا فى جبين الإنسانية التى لم تستطيع توفير الأمن له و لأسرتة و آلاف مثلها، ما دفعهم للمخاطرة بحياتهم للهرب من الموت جوعًا أو قصفًا أو ذبحًا فى بلادهم إلى الموت.

الطفل عمران السورى:

هى مأساة أخرى من العديد من حالات القتل التى حدثت فى العالم وهو الطفل الذى أخرجوه من تحت أنقاض أحد المبانى المهدمة فى حلب و كان شاردًا مذهولًا يجلس فى إحدى عربات الإسعاف كان ملطخًا بالدماء و التراب ، وهى حلقة من حلقات الصراع بين المؤيدين و المعارضين لنظام الأسد، ولكن من يدفع ثمن هذه الحروب و النزاعات السياسية هم الأطفال لا غيرهم.

كيم فوك الفتاة الفتنامية:

هى فتاة صاحبة الصورة الأشهر فى العالم و بسبب هذه الصورة انتهت الحرب الفتنامية، ومع أن الصورة مر عليها أكثر من 40 عامًا إلا أنها محفورة فى ذاكرة التاريخ، والصورة تمثل فتاة تهرول و هى عارية و تصرخ بعد أن أحرقت النيران جسدها بقنابل النابالم المحرمة دوليًا و كانت الحرب الفتنامية سببًا فى تشريد العديد من الأطفال و العائلات.