«ياسر رزق»: «السيسي» يسعى لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كشف ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم، وجود جزء ثالث من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أجراه مع الصحف القومية ممثلة في «الأهرام، والأخبار، والجمهورية».

,كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختص أمس الأحد رؤساء تحرير الصحف القومي بحوار صحفي، للحديث عن بعض القضايا التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي.

وقال «رزق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الاثنين، أن رئاسة الجمهورية تتبنى برنامج جديد لتأهيل الكوادر وتأهيلها لتولي أعلى المناصب العليا في البلاد.

وأضاف رئيس تحرير أخبار اليوم، إن «السيسي» يسعى لتنفيذ خطوات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة تقليل الضغوط التي تنتج عن عملية الإصلاح لعدم تأثر المواطن البسيط ومحدودي الدخل بها.

ووصف «رزق» الرئيس السيسي بالمقاتل الذي يقتحم منطقة بالغة الصعوبة، لم يستطع سابقيه اقتحامها، وفي نفس الوقت هو الإنسان المهموم برفع مستوى المعيشة للشعب المصري، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.