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وكيل لجنة الزراعة بـ النواب: لم نستجوب وزير التموين..وليس لنا علاقة بأزمته

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وكيل لجنة الزراعة بـ النواب: لم نستجوب وزير التموين..وليس لنا علاقة بأزمته وكيل لجنة الزراعة بـ النواب: لم نستجوب وزير التموين..وليس لنا علاقة بأزمته

وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عبد الحميد دمرداش

قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عبد الحميد دمرداش، إن اللجنة فعلت المادة 29 من الدستور، التي تتمثل في إيجاد مناسبة، وهامش ربح “جيد” للفلاح، وذلك النسبة للسلع الأساسية مثل الأرز.

وأضاف دمرداش، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ناقشت أيضًا عملية تخزين وتسويق الأرز لهذا العام والأعوام المقبلة، وذلك لكيفية تقليل كميات زراعة الأرز وإيجاد بدائل أخرى للفلاح كي يربح من مزروعات أخرى نفس الربح من الأرز، وذلك بحضور وزير خالد حنفي.
> وأوضح دمرداش أن مجلس النواب لم يتناقش مع وزير التموين في أزمته الأخيرة الخاصة بتكلفة إقامته “المرتفعة” في أحد فنادق القاهرة، لأن المجلس يهتم فقط بمشاكل الفلاح والزراعة، وما دون ذلك فهو ليس من اختصاصات المجلس، قائلاً: “ليس لنا علاقة بأزمة وزير التموين”.

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