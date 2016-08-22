بالصور.. عرض مسرحية "كل حاجة للبيع" بمهرجان نوادى المسرح بالأقصر

واصلت إدارة المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، مساء اليوم الاثنين، لليوم السادس على التوالى من فعالياتها داخل مقر قصر ثقافة الأقصر بالعوامية، وتتكون لجنة التحكيم التى تفصل فى العروض المسرحية كل من (مسعود شومان وأحمد عبد الجليل وأسامه عبد الرءوف).

وشملت فعاليات اليوم السادس للمهرجان تنظيم ندوة نقدية لمناقشة عرض مسرحيات "هو فيه كده" التى قدمتها فرقة نادى مسرح قصر سفاجا من تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج حسن جاب الله، وكذلك مسرحية "كل حاجه للبيع" التى قدمتها فرقة نادى مسرح الغردقة من تأليف نبيل ابراهيم عامر، وإخراج احمد محمد عبد الباسط.

ومن المقرر أن تختم فعاليات المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح المقام على مسرح قصر ثقافة الأقصر برعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، بتقديم عروض مسرحيات "ضل الغريب" وتقدمه فرقة مسرح الأقصر، ومسرحية "الحارس" التى تقدمها فرثة نادى مسرح قصر ثقافة أسوان.