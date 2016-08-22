رئيس لجنة الصحة بالنواب: نحن بصدد شن حملة على مخازن الأدوية المغشوشة

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مجدي مرشد، إنه لا يوجد في مصر أدوية مغشوشة، إلا أنه يوجد أدوية ليس لها ترخيص أو منتهية الصلاحية ويعاد تدويرها مرة أخرى، لذلك لجنة الصحة بالمجلس ستشكل لجنة تقصى حقائق على غرار أزمة القمح، لمراقبة مخازن الأدوية غير السليمة.

وأضاف مرشد، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن: “لجنة الصحة بمجلس النواب ستجتمع غدًا الثلاثاء مع أعضاء غرفة اتحاد صناعة الأدوية لمناقشة بعض المشاكل التي تتمثل في عدم توافر أدوية في السوق، وحتى بعد ارتفاع نسبة الـ 20% على الأدوية”.

وأوضح مرشد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب بصدد تغيير وتعديل بعض قوانين الدواء، وتحديدًا قانون غرامة مهرب الأدوية، لأن عقوبتها الحالية حوالي 10 جنيه فقط، قائلاً: “هذه الغرامة لا تتناسب مع الوضع الحالي بل تشجع على تهريب الأدوية”.