طارق السيد لـ في الجول: سأقبل الانضمام لجهاز الزمالك دون تفكير ولكن

"سأقبل دون تفكير بكل تأكيد".. هكذا بدأ طارق السيد لاعب الزمالك الأسبق حديثه مع FilGoal.com عن "الانضمام للجهاز الفني لمؤمن سليمان".

مؤمن سليمان أعلن عبر FilGoal.com تنصيبه مديرا فنيا للزمالك في الفترة المقبلة وذلك بعد مكالمة مرتضى منصور رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسم طارق السيد ضمن الأسماء المقترحة للتواجد في جهاز مؤمن سليمان. (طالع التفاصيل)

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك بشكل رسمي حتى الآن من أجل الانضمام للجهاز الفني".

وأضاف "ولكن لو تم عرض الأمر علي سأقبل دون أي تفكير".

وأوضح "بكل تأكيد الأمر لا يحتاج لأي تفكير. أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت وخدمة النادي واجب على كل أبنائه".

وأتم "مؤمن سليمان مدرب قدير وقادر على قيادة الزمالك للبطولات في الموسم المقبل".

مؤمن سليمان حصد مع الزمالك لقب كأس مصر على حساب الأهلي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف. (طالع – مدرب الزمالك يشرح الخطة التي هزمت الأهلي)

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