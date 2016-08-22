صبري لـ في الجول: أوافق على العمل في الزمالك حتى ولو على أبواب النادي

هل توافق على العمل في الجهاز الفني للزمالك؟ سؤال من FilGoal.com لم يتردد محمد صبري نجم القلعة البيضاء في الإجابة عنه، "أوافق ولو سأعمل على أبواب النادي".

مؤمن سليمان أعلن عبر FilGoal.com تنصيبه مديرا فنيا للزمالك في الفترة المقبلة وذلك بعد مكالمة مرتضى منصور رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن أسم محمد صبري ضمن الأسماء المقترحة للتواجد في جهاز مؤمن سليمان. (طالع التفاصيل)

وقال محمد صبري في تصريحاته مع FilGoal.com: "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي لحظة".

وأضاف "ولكن حتى اللحظة لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك. لم يتحدث معي أي شخص".

وتابع "الزمالك بيتي وسأوافق دون أي تردد على العمل داخل النادي. سأوافق على العمل حتى ولو على أبواب النادي".

وأردف "أعمل مع فريق 99 في نادي الزمالك منذ ما يقرب من شهر. وهذا يسعدني وسأواصل خدمة النادي من أي مكان وسأحترم قرار الإدارة".

وأتم "مؤمن سليمان أسعدنا بالتتويج بكأس مصر وسأسانده إيا كان قرار مجلس الزمالك".

مؤمن سليمان حصد مع الزمالك لقب كأس مصر على حساب الأهلي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف. (طالع – مدرب الزمالك يشرح الخطة التي هزمت الأهلي)

طالع أيضا

مؤمن سليمان يحكي: ماذا دار بينه ومارتن يول بعد نهائي الكأس

الكشف عن - الورقة التي كتبها مؤمن سليمان في غرفة الزمالك للاعبين

مؤمن سليمان: لم أقدم 20% مما أعرفه.. وتعلمت من أرسنال