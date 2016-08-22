رئيس مباحث دار السلام بسوهاج يتنكر للقبض على متهمين بسرقة سيارة

تمكن المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، عقب تنكره وارتدائه جلباب، من إلقاء القبض على متهم هارب من حكم غيابى 10 سنوات، بعد قيامه بسرقته سيارة تحت تهديد السلاح، من أحد المواطنين بدائرة المركز، بمساعد متهم أخر هارب من أحكام وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بتلقى المركز بلاغا من أحد المواطنين، لسرقة سيارته بالإكراه.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، وقام المقدم طارق الوتيدى، بالتخفى مرتديا جلباب على رأس قوة أمنية،وتمكن من إلقاء القبض على أحمد. ع، وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها رقم 15141 نقل سوهاج ملك عبد الحكيم. ن. وسائق، وتم ضبط على. ص. ع عاطل ومقيم الكشح برفقة المتهم الأول، وبحوزته بندقية آلية و18 طلقة من ذات العيار .

وبالكشف جنائيا على المتهم الأول، تبين أنه هارب من أحكاما قضائية فى القضية رقم 10179 جنايات دار السلام كلى برقم 2139/2016 خطف، والقضية رقم 8430 لسنة 2015 جنايات دار السلام، 5 سنوات حبس، لاستعمال قوة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا سرقات سيارات بمدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أعترفا بإرتكابها الواقعة والسلاح المضبوط بقصد الدفاع، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.