بالصور.. تطوير سينما «هيبس» بالوادي الجديد بعد توقف 20 عامًا

مراسل «ONA»

بدأت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، بتطوير مشروع رفع وكفاءة سينما «هيبس» بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، بعد توقف لأكثر من 20 عامًا، حيث ظلت مغلقة ومهملة وغير مستغلة.

وقال صلاح حسان، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، إنَّه تم البدء في عمال التطوير، ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الثقافي، خاصة بالمحافظات النائية، حيث يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير ورفع كفاءة سينما «هيبس» لتكون مؤهلة لاستقبال الرواد من أبناء المحافظة، وتضيف للحركة الثقافية على أرض المحافظة .

وأضاف حسان، أنَّ الوزارة بالتوازي، ستبدأ خلال الفترة القليلة، في تطوير سينما «موط» بمركز الداخلة، وإنشاء بيت ثقافة خاص بمركز باريس.