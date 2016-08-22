حبوب جينيرا.. حقائق وإرشادات

ترد "سيدتي وطفلك" الكثير من الاستفسارات عن أمور تخص الحمل والولادة، والتغذية وتربية الأطفال، وذلك عبر الإيميل [email protected] وبعد عرض بعضها على الأطباء المختصين بكل استفسار، نجيب عن أسئلة الأمهات بهذه الإيضاحات المبسطة.

أنا خائفة من حدوث حمل جديد بعد فترة النفاس مباشرة، ونصحتني الجارات باللجوء لحبوب منع الحمل، فهل من الممكن أن أتناول لحبوب "جينيرا".

وقد سألت " سيدتي نت" عن مخاطر ومحاذير استخدام هذه الحبوب، ومتى يجب البدء باستخدامها بعد الولادة فكانت النقاط التالية:

من الممكن أن يحدث التبويض بعد اليوم الـ25 للولادة، وفي بعض النساء قد يحدث بعد 45 يوماً ويجب عليك الانتظار إلى أن تأتي الدورة الشهرية بعد النفاس لأول مرة؛ لكي تبدئي باستخدام حبوب منع الحمل "جينيرا"، وذلك من اليوم الأول للدورة الشهرية.

وعليك استخدام حبوب جينيرا لمنع الحمل قبل الجماع الأول بعد النفاس، ولكن بعده بيوم أو يومين لابد أن تتوقفي عن ذلك تماماً؛ لأنه في حالة حدوث الحمل فإن هذه الحبوب قد تؤدي لحدوث تشوهات في الجنين.

الدكتور عدلي الحاج استشاري النساء والولادة

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