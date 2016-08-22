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مقتل 16 في ضربات جوية على حمص وإدلب وحلب

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مقتل 16 في ضربات جوية على حمص وإدلب وحلب مقتل 16 في ضربات جوية على حمص وإدلب وحلب

قصف على حلب – أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 16 شخصًا، من بينهم عدة أطفال، قتلوا في ضربات جوية استهدفت عدة محافظات سورية، اليوم الإثنين. وأضاف المرصد أن 11 قتلوا في سراقب بمحافظة إدلب، من بينهم طفلان وامرأتان.

وأشار إلى أن طفلين آخرين وامرأتين قتلوا في ضربات جوية استهدفت منطقة زهرة المدائن، القريبة من خان العسل، في حلب في حين قتل طفل في ضربة جوية على الرستن في محافظة حمص بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر مقطع نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الرستن في حمص لضربة جوية، في حين أظهر مقطع آخر أفراد الدفاع المدني السوري يفتشون بين الأنقاض بعد الضربة الجوية التي استهدفت زهرة المدائن القريبة من خان العسل في حلب.

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أونا

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