عطر دولتشي آند غاباناVELVET PURE

بيروت- سيدتي نت

مجموعة دولتشي آند غابانا فيلفيت بيور Dolce&Gabbana Velvet Pure تقدم عطر Velvet Pure، العطر الجديد المستوحى من زهرة ريسيدا، الزهرة العطرية العشبية التي تنمو في منطقة المتوسط. وبنفحاته الوردية الكريستالية الخالصة، يمثل Velvet Pure تقديراً لفنون العطور التقليدية.

عطر Velvet Pure

باسمه المستوحى من الجودة الوردية الخضراء النقية للعطر، يتميز هذا العطر الوردي المنعش بنفحات زهرة الريسيدا، المكون العطري الذي افتقدته فنون صناعة العطور لعقود طويلة من الزمن.

وتجتمع نفحات الجالبانوم والياسمين والحمضيات معاً في نفحات مختلفة ضمن تركيبة العطر لتعيد التركيز على نضارة زهرة الريسيدا المميزة والنفحات الوردية الخضراء إلى عالم العطور.

ويشكل المزيج غير الاعتيادي للمصدرين التبرعم الشفاف لزهرة الريسيدا. أما الجالبانوم الثمين والطبيعي من إيران فيحدد النضارة الخضراء المميز، في حين تمنح نفحات الحمضيات عمقاً وبنية أرضية فريدة من نوعها.

وتتألق واجهة الياسمين في العطر عبر الياسمين الحكولي الذي يقدم جودة مفتوحة وفواحة تذكر بسمات الاخضرار الخالد لباقة الأزهار.

وتدعم نفحات أوراق التين اثنان من الراتنجات بطريقة تمنح انتعاشاً قوياً يوحي برائحة براعم الريسيدا.

أما نفحات النرجس والجانكيل فتطلق العنان لرائحة منعشة وحلوة في صميم زهرة الريسيدا.

وتتضمن النفحات الإضافية كل من النيرولي الشمال أفريقي والجيرانوم، بشكل يعزز هذه اللوحة العطرية الغنية.

ويتعزز العطر الأخضر المنعش باللمسة الجافة التي تدوم طويلاً من نجيل الهند الهايتي وزبدة السوسن، لتضفي سمات أرضية خضراء صافية في هذا العطر المميز.

مجموعة عطر Velvet Pure

عطر Dolce&Gabbana Velvet Pure 50 مل

عطر Dolce&Gabbana Velvet Pure 150 مل

مجموعة Velvet Collection هي مجموعة مميزة من الفنون العطرية وإعادة إحياء بسيطة لمفهوم الفخامة التقليدية. وفي تقدير لإرث إبداعات المصمم، تستكشف مجموعة Velvet Pure الشعور العميق للطبيعة الإنسانية لدى الرجل والمرأة.

وفي زيارة أخرى إلى صميم مكوّنات العطور الإيطالية المذهلة، تقبس المجموعة اسمها من التركيبة الثمينة للأقمشة المتألقة بمثالية لا يحصرها زمن. وتكشف نفحات كل عطر خلال امتزاجه بشكل كامل ونابض بالإحساس على البشرة، عن هذه السمات الآسرة مع كل استخدام.