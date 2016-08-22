أصول التصرّف في المطار

تعتبر المطارات من الأماكن العامّة الأكثر ازدحاماً، لذا لا بد من السيطرة على الذات عند المرور فيها. ومن هذا المنطلق، تطلع خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر القارئات على قواعد التصرّف السليم في المطار:

| يجب تحضير الأوراق والمستندات اللازمة (جواز السفر والتأشيرة...) قبل التوجه إلى المطار، منعاً لحصول أي تأخير.

| من الضروري الالتزام بالأوزان المحدّدة من شركة الطيران، مع حمل حقيبة خفيفة لتسهيل الحركة.

| من البديهيات إلقاء التحيّة على موظفي المطار وتقديم الشكر لهم عند انتهاء المعاملة، بالمقابل يترتب على الموظف ردّ التحية قبل استلام المستندات والتدقيق فيها. وفي إطار مقابلة موظفي المطار، تدعو الخبيرة ضاهر إلى الامتناع عن التحدّث على الهاتف، مع الاحتفاظ بالـ"موبايل" في الجيب أو داخل الحقيبة حتى الوصول إلى المنطقة الحرّة. كما، هي تنصح بتجنّب رفع الصوت وفقدان السيطرة على الذات، في حال حدوث أي مشكلة.

| إن السيطرة على تصرّفات الأطفال أكثر من هام، لأن المطار ليس ساحة للعب.

| من الواجب الحفاظ على الهدوء والتحدّث بصوت خافت في ردهة الاستراحة تفادياً لإزعاج الآخرين، وعند مواجهة مشكلة ما ينبغي الشكوى للمسؤول وليس للأشخاص المحيطين بنا.