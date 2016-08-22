لبنان يكسر الرقم القياسي لأكبر فسحة

لم تكن نهاية فصل الصيف في بيروت هذا العام عاديّة، فقد شهدت العاصمة اللبنانيّة النزهة الأكبر في لبنان (سيتي بيكنيك City Picnic)، حيث اجتمع اللبنانيون للمتعة والمرح، وتشاركوا الأوقات الجميلة.

بالتعاون مع راديو "فيرجن"، نظّمت "ميندويسك" Mindwhisk النزهة (البيك النيك) الأولى والأكبر في لبنان بالهواء الطلق. اتخذت الأخيرة من ميدان سباق الخيل مكاناً لها، وسنحت أمام المواطنين فرصة المرح على وقع أنغام الموسيقى الرائجة عالمياً. هناك، بسط المشاركون بطانياتهم على العشب الأخضر، وتشاركوا الأوقات المرحة تحت شمس بيروت الدافئة، كما الطعام والشراب. وتمثّلت الفعاليّة الأبرز في هذا الحدث في عرض الأفلام الكلاسيكية الأشهر في تجربة ذكّرت الجميع بالماضي عندما كانت الأفلام تُعرض في الهواء الطلق. ولم يوفّر النشاط الكبار والصغار والعائلات، فكلّهم أتوا، وبعضهم برفقة حيوانه الأليف، معدّين صورة زاهية.

للمناسبة، صرّحت المديرة والشريكة في "ميندويسك" رلى مزهر أن "الذكريات تنتج من الأوقات التي نمضيها في هذا النوع من الفسح، ونتوق إلى رؤية لبنان يكسر الرقم القياسي لأكبر بيكنيك". وأضافت: "نحن فخورون بتنظيم هذا الحدث الفريد، في وقت يغرق لبنان في التوترات السياسية، إذ يحقّ للبنانيين التغنّي بالمساحات الخضراء في وسط المدينة، ونحن حريصون على جعلهم يحصّلون هذا الحق".