وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمصر تسدد على 6 سنوات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وديعة مالية لمصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وراشد الكعبي مدير ادارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية، وفاطمة خميس المزروعي الوزير المفوض بالسفارة ونواب محافظ البنك المركزي المصري.

يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة .