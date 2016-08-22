ضبط سيارتين بهما 2.5 مليون وحدة أسماك صغيرة من بحيرة البرلس

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال تصريح صحفى، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط سيارتين تحملان 2.5 مليون وحدة أسماك صغيرة الحجم متنوعة حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق الصيد الجائر من بحيرة البرلس، لاستخدامها فى أعلاف الأسماك، قامت بضبطها شرطة مسطحات البرلس بقيادة الرائد شاكر البلاصى رئيس قسم شرطة مسطحات البرلس والفريق المرافق له؛ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء مساعد مدير الأمن لفرق الحامول، حيث ضبطت السيارة رقم 67110 نقل كفر الشيخ قيادة "ر.ح.ع.ح" 19 سنة يقيم المقصبة بمركز بلطيم، وبحوزته 10 بوكسات من أسماك البلطى تقدر بنحو 300 ألف وحدة أسماك صغيرة الحجم، وتم تحرير المحضر رقم 2 أحوال قسم شرطة مسطحات البرلس.

وأضاف المحافظ كما ضبطت السيارة رقم 64938 نقل كفرالشيخ قيادة "ا.ع.م.ح.ك" 36 سنة يقيم بالحنفى بمركز البرلس وبحوزته 70 شيكارة أسماك صغيرة الحجم نافقة تزن 1800 كجم تقدر بنحو 2 مليون و200 ألف وحدة أسماك، وتم تحرير المحضر رقم 3 أحوال قسم شرطة مسطحات البرلس، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة بالبرلس لمباشرة التحقيق مع المتهمين بصحبة المضبوطات.

وقال نصر إنه شدد على ملاحقة كل المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما، مشيراً إلى أنه يتم تجهيز نقطة شرطة المسطحات المائية بالبرلس وتزويدها بكل الإمكانات والأجهزة لضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون بالبحيرة والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء ببحيرة البرلس

يأتى هذا فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.