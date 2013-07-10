جمع ألف توقيع لحملة "أمنع معونة" بمشاركة رجال الشرطة فى بلطيم

أكد أشرف القن، عضو حملة "امنع معونة"، أن الحملة تمكنت فى يومها الأول اليوم الثلاثاء، من جمع ألف توقيع للمواطنين، بمدينة بلطيم بكفر الشيخ، لرفض المعونة الأمريكية، ولعدم السماح لأمريكا بالتدخل فى قرارات مصر السيادية.

وأضاف القن، أنه تمت إقامة مكتب تنفيذى للحملة فى القاهرة، ولم يكن يتخيل أن يكون إقبال المواطنين للحملة بفرحة كبيرة وإقبال شديد، خاصة بعد تفهم المواطنين الغرض من إنشاء هذه الحملة، وشارك بعض رجال الشرطة فى التوقيع على تلك الاستمارات.

وأشار إلى أن الحملة ستقيم فعالية الأسبوع القادم بمصيف بلطيم فى ميدان الأمل بالمصيف، وطالب القن، أبناء كفر الشيخ بتصوير استمارات الحملة وتوزيعها فيما بينهم، والتوقيع عليها.