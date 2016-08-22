رئيس وزراء تركيا يكرر تصريحاته المسيئة لمصر

كرر رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، تصريحاته المسيئة لمصر وشعبها خلال مؤتمر صحفى له اليوم الاثنين.

وتجاهل بن علي يلدريم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت في مصر وشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، قائلاً:" الإدارة الحالية جاءت نتيجة لانقلاب عسكري".

وقال: "عندما نتحدث عن العلاقات مع مصر، نرى فيها دولة قريبة منا وشعبها قريب، فتدهور العلاقات السياسية لن يؤثر على العلاقات مع الشعب المصري"

وأضاف رئيس وزراء تركيا: "إذا كان تطبيع العلاقات مع مصر سيأخذ وقتا فلا بد من تطوير العلاقات الاقتصادية.. متابعاً: أن التصريحات المصرية جيدة وعليهم أن يواصلوا للحصول على نتائج هذا التصريح.