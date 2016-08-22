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وزير الكهرباء خلال استجوابه بالبرلمان: «الإضاءة كثيرة جدًا بالقاعة»

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وزير الكهرباء خلال استجوابه بالبرلمان: «الإضاءة كثيرة جدًا بالقاعة» وزير الكهرباء خلال استجوابه بالبرلمان: «الإضاءة كثيرة جدًا بالقاعة»

الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة حول ارتفاع سعر شرائح الكهرباء، إن الإضاءة بالقاعة التى شهدت الاجتماع، بمجلس النواب «كتيرة جدًا».

وأوضح شاكر، أن المشروع القومى الأساسى لمصر، هو مجال التعليم، بحيث يكون الاستثمار في طريقة التفكير، مضيفاً : ” لو نقطع من فمنا عشان نعلم الناس صح، أفضل من الإضاءه الزائدة بالمبانى، والتى لا داعى لها”.

وتابع: ” تعلمت فى مدارس عربى وكذلك فى الجامعات المصرية، وأقسم بالله عندما سافرت إلى الخارج، قالولى أنت إزاى عارف المعلومات دى، رغم إنها كانت معلومات استقتها من أساتذتى بالمحاضرات بالجامعة”.

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