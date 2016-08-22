«الشيحي» يناقش استعدادات العام الجديد وإجراء اختبارات فيروس سي على الطلاب

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وأكد الشيحي خلال الاجتماع على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية من خلال إعداد برامج طلابية مكثفة في كافة المجالات بهدف تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي باعتباره عنصرًا مهما في العملية التعليمية، وإكسابه مهارات التواصل الاجتماعي والمهارات الحياتية والقيادية.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة إجراء اختبارات للطلاب الجدد بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لفحص أمراض الكبد وفيروس سي.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعي الجديد من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، معربًا عن تطلعه لعام جامعي جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.