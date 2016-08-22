أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الشيحي» يناقش استعدادات العام الجديد وإجراء اختبارات فيروس سي على الطلاب

Google+ Print
«الشيحي» يناقش استعدادات العام الجديد وإجراء اختبارات فيروس سي على الطلاب «الشيحي» يناقش استعدادات العام الجديد وإجراء اختبارات فيروس سي على الطلاب

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي – أرشيفية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وأكد الشيحي خلال الاجتماع على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية من خلال إعداد برامج طلابية مكثفة في كافة المجالات بهدف تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي باعتباره عنصرًا مهما في العملية التعليمية، وإكسابه مهارات التواصل الاجتماعي والمهارات الحياتية والقيادية.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة إجراء اختبارات للطلاب الجدد بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لفحص أمراض الكبد وفيروس سي.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعي الجديد من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، معربًا عن تطلعه لعام جامعي جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا