رحيل الفنان اللبناني سمير يزبك بعد صراع مع المرض

بعد سنوات طويلة من العطاء الفني الحافل بالعطاءات، وإحتجاب في السنوات الأخيرة، غيب الموت الفنان سمير يزبك عن 77 عاما بعد صراع مع المرض.

سمير يزبك، واحد من كبار فناني لبنان، الذي عاصر العمالقة قبل أن يلحق بهم ومن بينهم وديع الصافي، نصري شمس الدين، صباح، وفيلمون وهبي ، عصام رجي وغيرهم.

ولد سمير يزبك عام 1939 في بلدة رمحالا - قضاء عاليه (جبل لبنان) وبدأ مسيرتة الفنية بعمر 16 عاما، عندما تقدم الى اذاعة لبنان بأغنية الراحل وديع الصافي "لبنان يا قطعة سما"، وفاز بالمرتبة الاولى.

في العام 1963 تعرف على الفنان روميو لحود وصار بطل مسرحياته.

كان أفضل من قدم المواويل وأبرزها على الإطلاق "موجوع".

تقبل التعازي بالراحل سمير يزبك في 23 و25 آبأغسطس في كنيسة قلب يسوع بدارو من 11 الى 6 مساء، والتعازي الاحد في صالون كنيسة مار مخائيل رمحالا من 12 الى 6 مساء.