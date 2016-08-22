فستان خطوبة كيت ميدلتون... بـ 175 دولاراً فقط!

بعد 6 سنوات على خطوبة الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton، دوقة كامبريدج، عاد فستان خطوبتها الشهير إلى الواجهة، حين قامت المصمّمة العالمية Daniella Helayel، المؤسسة والمديرة الإبداعية السابقة لعلامة Issa، بإطلاق مجموعة أزياء، بالتعاون مع علامة Monsoon البريطانية، وتضمّنت هذه الأخيرة فستاناً شبيهاً بالفستان الأزرق الذي ارتدته كيت.

يتميّز الفستان الكلاسيكي بقصّة ملتفة وأكمام طويلة، ويتوفر بثمن 175 دولاراً فقط على موقع العلامة الإلكتروني.

فستان خطوبة كيت ميدلتون لفت الأنظار بشكل لافت حينها، وهو من أكثر الفساتين شهرة لعام 2010؛ ليس فقط لأناقته وتصميمه البسيط الهادئ، إنما لارتداء خطيبة الأمير ويليام William له.

يُشار إلى أنّ الفستان هو من توقيع علامة Issa، وبلغ ثمنه آنذاك نحو 575 جنيهاً استرلينياً (750 دولاراً).

وفي هذا الإطار، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الفساتين التي ترتديها أميرات أو ملكات العائلة المالكة، لا سيما في بريطانيا، لا تمرّ مرور الكرام، إنّما تصبح رمزاً للأناقة والموضة، كما تصبح في بعض الأحيان سراً يتوق الكثير إلى كشفه، كما حصل مع الأميرة ديانا التي شكّل فستان زفافها في ذلك الوقت لغزاً في عالم الموضة والتصميم.

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