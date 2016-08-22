بعد حبسها 4 ساعات: "براءة مؤقتة" للفنانة بوسي من 15 قضية "شيكات بدون رصيد"

حصلت الفنانة بوسي على "براءة مؤقتة" من تنفيذ 15 حكماً نهائياً بحبسها بقضايا شيكات من دون رصيد، بعدما تمّ احتجازها بالفعل لمدة أربع ساعات بنيابة النزهة، تمهيداً لترحيلها لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها. ولكن الفريق القانوني المعاون لها تمكّن من تقديم معارضة استئنافية لرئيس النيابة الذي وافق على إطلاق سراحها.

بوسي تمّ القبض عليها بمعرفة شرطة تنفيذ الأحكام. وكشفت التحقيقات اسمها، وهو ياسمين محمد شعبان، وعمرها الحقيقي 30 سنة فقط، وتمّ تحويلها لنيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس بعد إدانتها بتحرير 15 شيكاً بنكياً من دون رصيد. ولكن مستشارها القانوني تقدّم بمذكرة معارضة في تنفيذ الحكم، وافق عليها المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، وتقرّر إخلاء سبيلها لحين صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة.