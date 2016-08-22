بالصور: تامر حسني يريد المخرج محمد سامي "بدون زوجته" مي عمر

توقع جمهور المطرب تامر حسني أن تتصدر النجمة الشابة مي عمر قائمة الترشيحات لبطولة فيلمه الجديد "بنطلون"، بعد اختياره زوجَها محمد سامي لإخراج العمل وتوقيع العقود بالأمس مع المنتج السبكي. ولكن الحقيقة المؤكّدة أنّ مي خارج العمل تماماً، وتامر لن يسمح بتكرار أزمات مسلسل الأسطورة داخل الفيلم الجديد، خصوصاً أنه يسعي لتحقيق خطوات نجاح واسعة في عالم السينما، ولا يملك الوقت الكافي لتحمّل المشكلات المنتظرة، وقد وقع على بطولة أكثر من فيلم.

تامر حرص على نشر صور توقيع العقد مع المنتج السبكي بعد تسوية خلاف قديم حول مليون جنيه مستحقات متأخّرة له. وشارك في جلسة توقيع العقود المخرج محمد سامي والمنتجة ندا السبكي. وحسماً لأيّ خلاف منتظر، أكّد مصدر مقرّب من تامر أنّ توقيع العقود لا يعني تصوير فيلم "بنطلون" أولاً، لأنّ الأولوية لفيلم المنتج وليد منصور، لأنّ عقوده موقّعة منذ أكثر من عام، كما أنّ اختيار المخرج محمد سامي لا يعني انضمام زوجته مي عمر إلى بطلات الفيلم، خصوصاً أنّ تامر يتدخّل في مناقشة كلّ تفاصيل الفيلم، وأهمّها اختيار الفريق المعاون.

يُشار إلى أنّ شائعات أكدت بالأمس أنّ مي عمر ستتقاسم بطولة العمل مع الفنانة دينا الشربيني، بمشاركة النجمة الكبيرة لبلبة، وقد أطلقها أدمن صفحة المنتج محمد السبكي، إلا أنه سرعان ما تمّ نشر اعتذار ونفي، مع تأكيد أنّ الفيلم هو من بطولة تامر حسني فقط، ولم يتمّ اختيار أيّ نجمة لبطولة العمل، كما أنّ اسم "البنطلون" مؤقت، وسيتمّ تغييره مع بدء التصوير في موعد لم يحدّد بعد، علماً بأنّ الشائعة أكدت بدء التصوير بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

هل تدخل تامر حسني لتصحيح الأمور ورفض سياسة الأمر الواقع؟ الإجابة نعم، وفقاً لمصدر وثيق الصلة بالمطرب الشاب.