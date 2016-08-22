الخارجية: نعمل لإنهاء مشاكل العاملين المصريين بمؤسسة “بن لادن” بالسعودية

يواصل السفير ناصر حمدي سفير مصر في المملكة العربية السعودية، العمل من خلال لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة القنصلية بين البلدين، في سبيل التوصل إلى حلول عاجلة لمشكلات المصريين فى المملكة، وذلك إطار جهود وزارة الخارجية لحل المشكلات التي يواجهها بعض المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، فضًلا عن مساعيها لإنهاء كافة المسائل العالقة التي من شأنها التأثير على زيارة المصريين للمشاعر المقدسة وأدائهم لفريضة الحج.

والجدير بالذكر، أن أجندة عمل لجنة المتابعة تتضمن عددًا من الموضوعات والقضايا الحيوية، والتي تمس أعدادًا كبيرة من المصريين في المملكة، وعلى رأسها موضوع “بصمة الحج”، بالإضافة إلى مشكلة الموقوفين، كما تبذل كل من السفارة في الرياض وقنصليتي جدة والرياض، مساعٍ جادة في سبيل التوصل إلى تسوية نهائية في أزمة مستحقات العمالة المصرية في مؤسسة بن لادن، حيث أجرى السفيرى المصرى بالمملكة، مقابلات مع المسئولين، للتباحث حول كيفية وضع حلول نهائية لتلك المسائل، وذلك في إطار العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.