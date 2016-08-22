محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي تعزيز العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس سموه بقصر البحر بأبوظبي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالرئيس الصومالي والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والأمنية والمشاريع التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف الى دعم الشعب الصومالي الشقيق في إعادة بناء مؤسساته الوطنية والاجتماعية وتحقيق تطلعاته في البناء والتنمية والاستقرار.

واطلع سموه من الرئيس الصومالي على أهم التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل محاربة الإرهاب والقضاء عليه من أجل تثبيت أسس الاستقرار والسلام في الأراضي الصومالية.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقف الى جانب الشعب الصومالي حتى يتمكن من تحقيق ما يصبو اليه من أمن واستقرار وبناء وتنمية متمنيا سموه للصومال وشعبها كل خير وتقدم والمضي في بناء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في الصومال وما قدمته من مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية استفاد منها الشعب الصومالي واسهمت بشكل واضح في عودة الحياة لمعظم المناطق في الصومال إضافة الى جهودها في دعم الأمن والاستقرار في البلاد ومساندتها للحكومة الصومالية خاصة في محاربتها للتطرف والإرهاب.

كما تم خلال اللقاء تناول عدد من التطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه ..سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و سعادة عبدالقادر شيخي محمد الحاتمي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المواطنين.