"الاتحادية العليا" تقضي بإيداع ثلاثة متهمين يتبنون فكراً إرهابياً مراكز المناصحة

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم بإيداع ثلاثة متهمين يتبنون فكراً إرهابياً مراكز المناصحة ومنعهم من السفر مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد توصل تحريات جهاز أمن الدولة الى أنهم يتبنون الفكر المتطرف الإرهابي ويخشى من قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول ــ " يبلغ من العمر 27 سنة موظف في جهة حكومية ــ يحمل فكر تنظيم " القاعدة " الذي تأثر به نتيجة مصاحبته لشخص خليجي الجنسية .. فيما يتبنى المتهم الثاني ــ الذي يبلغ من العمر 25 سنة عاطل عن العمل ــ فكر تنظيم " داعش " نتيجة تأثره بشخص يحمل الفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعات الإرهابية حيث كان يتحدث عن التنظيم وعزمه الخروج من الدولة والانضمام الى التنظيم في الخارج.

وأظهرت التحريات أن المتهم الثالث ــ يبلغ من العمر21 سنة عاطل عن العمل ــ تبنى فكر تنظيم "داعش" أيضا وتأثر به وسعى إلى الانضمام للتنظيم وحث أصحابه على ذلك.