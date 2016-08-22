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حبس إرهابى 45 يوما لاتهامه بقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى فى كرداسة

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حبس إرهابى 45 يوما لاتهامه بقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى فى كرداسة حبس إرهابى 45 يوما لاتهامه بقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى فى كرداسة

>كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

أمرت نيابة كرداسة بحبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى، بالإضافة إلى تورطه فى ارتكاب عدة جرائم قتل وخطف وحيازة أسلحة، وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب وآخرون تم القبض عليهم سابقا عدة جرائم إرهابية استهدفت رجال الشرطة، بالإضافة إلى جرائم خطف وقتل.

 

وكشفت تحريات الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تردد المتهم "إسماعيل.خ.ا" على وكر بمنطقة زراعية للاختباء به، وبإعداد عدة أكمنة له تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 

وأكد مصدر أمنى أن أعضاء الخلية التى ينتمى إليها المتهم تمت إحالتها إلى المحاكمة، وسيتم ضم المتهم إلى باقى المتهمين للمحاكمة فى جلسة واحدة.


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