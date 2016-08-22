نسقي الجينز بأسلوب الـ Street Style

يعد الجينز الأزرق من أهم القطع في خزانة كل سيدة، ونعتقد أن مرونته التي تمكِّن من ارتدائه كل يوم دون ملل هي أحد أهم الأسباب التي تجعل السيدات غير قادرات على الاستغناء عنه. لذا قررنا أن نعرض عليكِ سيدتي مجموعة من التنسيقات المختلفة حتى تعطيك الإلهام لإطلالات جديدة ومختلفة.

اختلفت تصاميم الجينز في الفترة الأخيرة فلم تعد مقتصرة على التصاميم العادية فقط، حيث أصبحنا نشاهد الجينز المرقَّع سواء بدرجات مختلفة من نفس الخامة أو بقطع ملونة ومزينة بطبعات لافتة، بالإضافة إلى الجينز المقصوص حتى الكاحل الذي لقي رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة بين فتيات الـ Street Style، وعارضات الأزياء كذلك.

كوني متأكدة من أن الإكسسوارات يمكن أن تنقل إطلالتك بالجينز إلى مستوى آخر من الأناقة، ولا تترددي في اختيار العقود اللافتة أو الأحذية الملونة لتعطي إطلالتك لمسة عصرية.

آخر نصيحة نقدمها لك لتنسيق الجينز بأسلوب عصري رائع، هي أن تجرِّبي تنسيقاً جديداً في كل مرة، جرِّبي ارتداء الكيمونو مع الجينز، أو اختاري تنسيقاً ناعماً في أحد الأيام، ثم أتبعيه بتنسيق جريء وخارج عن المعتاد لتبتعدي بإطلالتك عن الملل والرتابة.

شاهدي معنا تنسيقات الجينز في إطلالات الـ Street Style في الفترة الأخيرة.