4 نصائح أساسية لارتداء المجوهرات

لا تخفى أهمية المجوهرات بالنسبة إلى كل سيدة سواء في الإطلالات اليومية أو أناقة السهرات والحفلات المسائية، فهي تضفي شيئاً من الأنوثة والرقي على الإطلالة لتأخذها إلى مستوى آخر من الأناقة، ولكن ارتداء المجوهرات قد يخضع لقوانين معينة حتى تظهر في أجمل صورة، لذا تابعي القراءة لتتعرَّفي على أهم 4 نصائح لاختيار المجوهرات.

- إياك أن ترتدي المجوهرات الماسية مع الإكسسوارات الرخيصة في نفس الإطلالة، فذلك سيقلل من فخامة مجوهراتك الغالية وقيمتها، بالإضافة إلى أنه سيعطي إطلالتك طابعاً فوضوياً وغير متناسق.

- اعتمدي في اختيار لون المجوهرات على لون بشرتك، إذ إن ألوان البشرة بالعموم تنقسم إلى باردة ودافئة، فالمجوهرات الفضية ستبدو جميلة على النساء اللواتي يتميزن بالبشرة الباردة بينما ستناسب المجوهرات الذهبية صاحبات البشرة الدافئة.

- يمكنك أن تدمجي بين المجوهرات الذهبية والفضية في إطلالة واحدة ولكن احرصي على أن يطغى أحدهما على الآخر بشكل واضح حتى تكون إطلالتك أنيقة ومتناسقة، وأسهل طريقة لفعل ذلك هو اختيار مجوهرات تجمع في تصميمها بين اللونين الفضي والذهبي.

- تتيح لك المجوهرات اليوميّة فرصة لتجربة تنسيقات جديدة للمجوهرات الملوّنة و فاجعلي منها مساحة خاصة تظهر أسلوبك الخاص من فترة لأخرى.

اكسري القواعد من فترة لأخرى، وجرِّبي كل جديد لتعرفي ما يناسبك ولا تعطي قواعد الموضة وقوانينها أكثر من حجمها، فقد وُضِعت لتكسر.