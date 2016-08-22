7 أطعمة قلوية تحميك من الأمراض أهمها البطيخ والخضروات والمكسرات

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن بعض الأطعمة القلوية التى تساعد فى منع الأمراض، لأن ترتفع الإصابة بالأمراض عندما تكون درجة الحموضة فى الجسم أقل من 7، أما عندما تكون أعلى من 7 فتكون قلوية، وبالنسبة للأطعمة القلوية التى قيمة الرقم الهيدروجينى بها أكثر من 7 وتحافظ على الجسم من الأمراض تشمل الآتى:

1.الخضروات: استهلاك الخضروات مثل السبانخ والبسلة والبصل والخس واللفت والخيار والكرفس والقرنبيط والبنجر.

2.المكسرات: والتى تشمل اللوز والبندق، فهى تمد الجسم بالبروتين وتجعل الجسم قلويا.

3.الأطعمة الحريفة: فتكون قيمة الرقم الهيدروجينى لها 8.5، فقد تقلل من ضغط الدم وتزيل السموم من الجسم.

4.بعض الفاكهة: مثل الكمثرى والخوخ والليمون والبرتقال والعنب والتوت والموز والتفاح، والأفوكادو فيكون الرقم الهيدروجينى له 8.0، مما يعد واحدا من أفضل الفاكهة المعادلة قلويا.

5. التوابل والبهارات: مثل القرفة والزنجبيل إدراجها فى النظام الغذائى تساعد على قلوية الجسم.

6.الثوم: يعد جيدا بشكل محايد وإدراجه فى النظام الغذائى يقلل من الحموضة.

7.البطيخ: فيكون الرقم الهيدروجينى للبطيخ 9.0، لأنه يحتوى على الكثير من الماء والمعادن والفيتامينات، فإن استهلاك هذه الأطعمة تحافظ على مستويات الحمض الأمثل فى الجسم.