5 نصائح من خبراء التغذية للحصول على الوزن المثالى

حلم الرشاقة والوصول إلى الوزن المثالى أصبح من أهداف الكثيرين حول العالم سواء رجال أو نساء، فهناك صحوة تؤكد أن الحصول على صحة جيدة تبدأ بفقدان الوزن للبعد عن كثير من الأمراض، وحتى نصل إلى الوزن المثالى يجب علينا اتباع خطوات صحية ومدروسة يقدمها خبراء التغذية حسب موقع "healthycures" :

1- الحفاظ على فترات معتدلة بين الوجبات

الرجيم الناجح يعتمد على تناول 5 وجبات يكون 3 منها رئيسة و2 صغيرة، ويكون تناول الطعام كل ساعتين وهذا يساعد على انتظام مستوى السكر فى الدم.

2- توقع النتائج فى وقت قريب

تكدس الدهون فى الجسم يستغرق سنوات، ولكن عند قرار التخلص منها يتوقع صاحبها أن هذا سيحدث بين عشية وضحاها، ولكن يجب أن يضع فى اعتباره أن النتائج تبدأ بالظهور بعد 3 شهور من الالتزام.

3- التخطيط المنظم

يجب أن يكون هناك تخطيط مسبق للسبل التى يجب اتباعها فى عملية إنقاص الوزن، فهناك أجسام تتطلب اتباع نظام غذائى، أو جلسات لنحت القوام، والاشتراك فى نادٍ رياضى.

4- الابتعاد عن الكربوهيدرات

الشعور بالجوع من الأمور التى ستهاجمنا على مدار اليوم بسبب نقص المواد الغذائية وتكون الحلول السريعة من "مكرونة، أرز، بيتزا" أحد الحلول التى تدمر نظام الرجيم وتجعل الوزن فى حالة ثبات مهما كانت الكمية قليلة.

5- تحميل برنامج مراقبة على جهاز الموبايل

هناك كثير من التطبيقات التى يمكننا أن نحصل عليها وتكون على الموبايل لمراقبة السعرات الحرارية، أو نسبة الحركة للوصول إلى نتائج مرضية