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رسميا – سيم دي يونج ينتقل لأيندهوفن منافس أياكس المباشر من نيوكاسل

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رسميا – سيم دي يونج ينتقل لأيندهوفن منافس أياكس المباشر من نيوكاسل رسميا – سيم دي يونج ينتقل لأيندهوفن منافس أياكس المباشر من نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن انضمام سيم دي يونج إلى بي إس في أيندهوفن على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانضم دي يونج إلى نيوكاسل في عام 2014 قادما من أياكس بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني وعقد يمتد لأربعة مواسم.

ويعد دي يونج أحد مواهب أياكس المنافس المباشر لأيندهوفن في هولندا وارتدى شارة قيادة الفريق منذ 2012.

وخلال الموسم المنصرم لعب في 23 مباراة بكل المسابقات مع جيوش المدينة سجل خلالها هدفا وصنع أخر.

ويعد بي إس في أيندهوفن هو المنافس المباشر لأياكس أو ما يعرف بالهولندية بـ"دي كلاسيكر"، ومبارياتهم هو الكلاسيكو الأشهر في هولندا.

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