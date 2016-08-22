جلسة لبرلمان تونس الجمعة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الاثنين، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد.

وأبقى رئيس البرلمان المجلس بشكل استثنائي، في حالة انعقاد دائم خلال العطلة الصيفية مع استمرار مشاورات الأحزاب السياسية بشأن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

ويعقد الشاهد وهو قيادي بحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي اليوم لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب التي أعلنت عن تحفظاتها إزاء تركيبة الحكومة، قبل عرضها على نواب البرلمان.

وتركزت التحفظات حول عدد من التسميات إلى جانب مخاوف من افتقاد عنصر الانسجام داخل الفريق الحكومي بتركيبته الحالية.