رئيس جامعة بني سويف يضع آليات لتقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس ‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، عن موافقة مجلسة الجامعة في جلستة الاخيرة، على وضع آليات لتقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، بناءً على المقترح المقدم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح لطفي، أن هناك ثلاث محاور تتضمنها استمارة التقييم لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد، أو أستاذ للدورة الثانية عشر 2016/2019، والتى يبلغ مقدارها عشرون درجة؛ بثلاثة محاور هي كالتالي الأنشطة التدريسية، الأنشطة البحثية، الأنشطة الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة ، أنه بالنسبة للأنشطة التدريسية يخصص لها ثماني درجات على النحو التالي، المقررات التى يشارك في تدريسها، مدي التفاعل مع الطلاب، والكتب المؤلفة والمترجمة، والتى لها رقم إيداع ومنشورة من ناشرين معروفين، ومدي المشاركة في أعمال الامتحانات، ودقة مواعيد التسليم، وكذلك تقييم القسم لأعمال التدريس التى يقوم بها من خلال نتائج الامتحانات، ومدي التزامه في القيام بالمهام الموكلة إليه في أعمال لجان القسم المختلفة، ومشاركته في الأنشطة العلمية والإلكترونية المختلفة داخل القسم، ومعرفة رأي القسم في مدي مساهمته في رفع شأن القسم العلمي، وكذلك تقييم الجدية في أداء العمل بالمستوي المطلوب وفي الوقت المحدد.

وأضاف لطفى، أن هناك تقييم يختص بالأنشطة البحثية ويخصص لها ست درجات موزعة على البنود التالية، الرسائل العلمية التى يشرف عليها، ومازال مشرفًا عليها حسب طبيعة الكلية، ومدي الفاعلية في تنفيذ المهام الموكل إليه القيام بها من إدارة الكلية، والمؤتمرات العلمية التى شارك فيها بالحضور، وإلقاء بحث مع تحديد عنوانه، أو شارك في تنظيمها، وكذلك المشروعات البحثية والتطبيقية التى شارك فيها، والمنح البحثية التى حصل عليها سواء من داخل الجامعة أو خارجها، وأيضًا الاتصال، والتفاعل مع بقية أعضاء هيئة التدريس بالكلية، أو خارجها “من قيبل استقطاب أساتذة زائرين”.

وتابع طريف شوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن من ضمن آليات لتقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، هناك أنشطة جامعية تخصص لها ست درجات موزعة، وهي تشمل الإسهام في الجمعيات العلمية المشتركة فيها، سواء على المستوي المحلي أو الدولي، والمشاركة في أعمال اللجان المختلفة على مستوي الجامعة و خارجها، والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات الثقافية، والمناقشات العلمية، وحلقات العمل، والدورات التدريبية، ودورات تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة للأعمال الإنشائية والجوائز التى حصل عليها، وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، والمعامل على مستوي الجامعة، والأعمال التى قام بها للمشاركة في خدمة المجتمع.