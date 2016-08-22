كيري يدعو لنشر قوات دولية إضافية في جنوب السودان

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الاثنين، إلى خطوات فورية لإعطاء “قوة دفع” لنشر مزمع لقوات إضافية تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان وطالب قادة البلاد بالالتزام “قولًا وعملًا” باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وبحسب “رويترز” قال كيري في مؤتمر صحفي في نيروبي بعد محادثات مع وزراء خارجية كينيا ودول إقليمية أخري “نحتاج للمضي قدمًا في نشر قوة حماية إقليمية أقرها مجلس الأمن في إطار بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد.”

وقالت حكومة جنوب السودان إنها لا تزال تبحث الرد على قرار الأمم المتحدة إرسال قوة إضافية قوامها 4000 جندي بعد اندلاع العنف في العاصمة جوبا في يوليو.