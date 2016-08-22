جريزمان: ارتديت رقم 7 من أجل بيكام.. ولا أمانع اللعب في إنجلترا

قال أنتوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد إنه قد لا يرفض عرضا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز إن انتهى عقده مع الروخيبلانكوس.

وساهم جريزمان في وصول منتخب فرنسا لنهائي بطولة يورو 2016 وكان هداف البطولة، لكنه خسر النهائي من البرتغال.

وصرح جريزمان لصحيفة "جارديان":"لما لا ألعب في الدوري الإنجليزي؟ إن انتهى عقدي مع أتليتكو فسوف أسأل نفسي هذا السؤال".

وتابع "بيكام كان مثلي الأعلى واللاعب الذي أحب مشاهدته وأنا صغير. لهذا ألعب بالقميص رقم 7".

وكان اللاعب قد رحب بانضمام بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد عبر استخدام الوسم الخاص به.

ولعب جريزمان مع أتليتكو في 107 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 57 هدفا كما صنع 13 أخرين.

وكان جريزمان قد انضم إلى أتليتكو بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ريال سوسيداد في يوليو 2014.