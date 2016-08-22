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تعاونية الاتحاد: 2400 درهم لكل مولود في 2016

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تعاونية الاتحاد: 2400 درهم لكل مولود في 2016 تعاونية الاتحاد: 2400 درهم لكل مولود في 2016

تنظم تعاونية الاتحاد حملة تعريفية لبرنامج دعم المساهمين "عيالنا" الذي انطلق في عام 2011، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ويقدم البرنامج بطاقة مشتريات بقيمة 400 درهم لمدة ستة أشهر هدية لكل طفل من مواليد عام 2016 من أبناء المساهمين، وقد خصصت التعاونية للبرنامج هذا العام مبلغ مقداره 1.92 مليون درهم.

و قال عماد راشد بالإنابة عن مدير إدارة التسويق والاتصال " تنفذ تعاونية الاتحاد جملة من برامج دعم المساهمين تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة للتميز في الخدمة الاجتماعية لمنطقة عملها -إمارة دبي -، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور من خلال المشاركة في دعم مساهمي تعاونية الاتحاد".

ودعا " المساهمين الذين رزقهم الله بمواليد جدد خلال هذا العام إلى زيارة قسم الاتصال وخدمة المجتمع في اتحاد مول التابع لتعاونية الاتحاد للحصول على هدية التعاونية للأبناء المساهمين الذين أبصروا النور في عام 2016".

ومن جانبها قالت هدى سالم مدير قسم الاتصال وخدمة المجتمع في التعاونية " إن تعاونية الاتحاد تنفذ 4 برامج دعم للمساهمين وهي عيالنا، مير الاتحاد، رحمة، مودة، لزيادة العائد على المساهمين ودعمهم بما يصب بخدمة وتطور المجتمع، موضحة أن برنامج مير الاتحاد يخصص للأسر المساهمة ذات الدخل المحدود والمستفيدين من الاعانات الاجتماعية بطاقة شرائية بقيمة 500 درهم شهريا ولمدة 6 شهور، أما برنامج " رحمة" فتم تخصيص لذوي الاحتياجات الخاصة من المساهمين أو أبناء المساهمين حيث يتم منحهم بطاقة مشتريات بقيمة 500 درهم شهرياً لمدة 6 شهور".

فيما يتعلق ببرنامج دعم المساهمين " مودة" فقدتم تصميم البرنامج للأيتام من أبناء المساهمين الذين يتقاضون إعانة من هيئة شؤون القُصر حيث يتم منحهم بطاقة مشتريات بقيمة 400 درهم شهرياً لمدة 6 شهور.

يذكر أن تعاونية الاتحاد أنفقت 9,3 مليون درهم ، على برامج دعم المساهمين خلال عام 2015، منها 5,6 مليون درهم صرفت على برنامج "مير الاتحاد"، ونحو 1.7 مليون درهم على برنامج "عيالنا"، وصرفت 800 ألف درهم على برنامج "رحمة"، وأنفقت نحو 1.2 مليون درهم لبرنامج "موّدة".

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