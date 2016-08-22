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السيسي يرتدى كاب يحمل شعار قناة السويس الجديدة خلال جولته بمدينة الجلالة

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السيسي يرتدى كاب يحمل شعار قناة السويس الجديدة خلال جولته بمدينة الجلالة السيسي يرتدى كاب يحمل شعار قناة السويس الجديدة خلال جولته بمدينة الجلالة

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ينشر "اليوم السابع"، صور ارتداء الرئيس عبد الفتاح ، "كاب" يحمل شعار "قناة السويس الجديدة"، خلال جولته في مشروع مدينة الجلالة التى تقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، وذلك بصحبة كل من المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية الجديدة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

 

والتقى الرئيس خلال الجولة التفقدية بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أكد على أهمية إنجاز مشروع مدينة الجلالة وفقاً لأعلى المستويات العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة.

 

 


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