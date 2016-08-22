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المنتج صفي الدين محمود: مروان حامد وراء بطولة منة شلبي لـ«الأصليين»

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المنتج صفي الدين محمود: مروان حامد وراء بطولة منة شلبي لـ«الأصليين» المنتج صفي الدين محمود: مروان حامد وراء بطولة منة شلبي لـ«الأصليين»

منة شلبي

كتب : هاني صابر

أكد المنتج صفي الدين محمود، أن إختيار النجمة منة شلبي لبطولة فيلم “الأصليين”، جاء من خلال مخرج العمل مروان حامد .

وقال صفي الدين في تصريح خاص لـ”ONA”، إن الفيلم يعد التعاون الثاني لمنة شلبي مع الشركة المنتجة بعد فيلم “نوارة”، حيث كان إختيار منة لبطولته من جانب مخرجة العمل هالة خليل .

وأضاف، أن منة شلبي من النجمات المصرية في الوسط الفني، ولها بصمات خاصة في الأعمال التي تشارك ببطولتها، لما تحمله من خبرات فنية في التمثيل .

فيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني وكندة علوش ومحمد ممدوح ، ومن إخراج مروان حامد ، ومن إنتاج شركة “ريد ستار”.

 

 

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